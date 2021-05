Draghi a leader Ue | “Accelerare vaccinazioni con trasparenza”

(Di sabato 8 maggio 2021) “In Europa dobbiamo continuare adlecone in sicurezza aumentando la produzione”. E’ questa la linea che il premier Marioha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali. Una posizione che ha raccolto ampio consenso da parte deie che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito diè rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l’Ue esporta l’80% della propria produzione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Incontro Renzi-007, interrogazione dei 5 stelle a Draghi: “Fare chiarezza”. Il leader di Iv: “Servizio Report da ma… - Avvenire_Nei : #Biden, #Draghi e #papa Francesco. Questi vecchi buoni leader - Elisabettaphil : RT @Radio1Rai: #SummitPorto Tra poco più di un’ora l’intervento di #Draghi. “In Europa occorre accelerare vaccinazioni e produzione” questa… - SimoneTorinoTO : @EPaglierini A mio parere un centrosinistra in stile Ulivo dalla sinistra al centro, esclusi Renzi e 5stelle. Per s… - Radio1Rai : #SummitPorto Tra poco più di un’ora l’intervento di #Draghi. “In Europa occorre accelerare vaccinazioni e produzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi leader

AGI - Agenzia Italia

...Chigi - ha raccolto ampio consenso da parte deie che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito di-...... che raccolto ampio consenso da parte deie che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito diè ...Draghi invita a integrare al semestre europeo la dimensione ... "Al social summit presieduto dal presidente del Consiglio europeo i leader dell'Ue hanno adottato la dichiarazione di Porto sulle ...E' la linea che il premier Mario Draghi ha assunto nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai dedicato ai temi sociali. Promuovere una più forte parità di genere, l'occupazione giovanil ...