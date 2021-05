De Luca a Capri | ' Da oggi l' isola è Covid Free'

(Di sabato 8 maggio 2021) Vaccinazioni aquasi immunizzata. Dosi anche per i lavoratori non residenti 6 maggio 2021'è una cosa che va al di là dell'die della Campania, perchéè ...

Advertising

ilriformista : Capri segue Procida. Si prosegue con Ischia e con la costiera Sorrentina. 'Probabilmente dovremo chiudere l'hub del… - SkyTG24 : Vaccini, De Luca annuncia: 'Capri è Covid Free' - JeffCoppola : RT @MinutemanItaly: E niente, De Luca ha deciso che Ischia, Procida e Capri devono fallire e la gran parte degli abitanti delle suddette is… - AlexSanna38 : RT @MinutemanItaly: E niente, De Luca ha deciso che Ischia, Procida e Capri devono fallire e la gran parte degli abitanti delle suddette is… - AnnaAlisa12 : RT @MinutemanItaly: E niente, De Luca ha deciso che Ischia, Procida e Capri devono fallire e la gran parte degli abitanti delle suddette is… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Capri

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, oggi aper un incontro con i sindaci dell'isola al termine della campagna di vaccinazione di massa. 'Oggi da- ha ...L'EPIDEMIACovid free, l'annuncio di Dein piazzetta: 'Ora... L'EPIDEMIA Vaccini Campania a 70mila caregiver ma aumentano di molto le rinunce L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, Dechiama ...Lunedì, martedì e mercoledì mattina strutture a riposo per la mancanza di dosi. La prima consegna (214 mila sieri) è prevista a metà settimana, domani si prosegue con le scorte e una serie di «prestit ...Capri. Bagno di folla in Piazzetta in una giornata di beneaugurante sole per il governatore Vincenzo De Luca in occasione del “Capri Covid free day”. L’annuncio ...