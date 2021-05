Days Gone, la versione PC non supporterà le feature più avanzate come DLSS e Ray Tracing (Di sabato 8 maggio 2021) Days Gone arriverà a breve su PC, un first-party PlayStation si prepara così ad approdare su una nuova piattaforma, come già successo con Horizon Zero Dawn. Purtroppo, nella giornata di oggi, Bend Studio ha condiviso una notizia che potrebbe lasciare l'amaro in bocca a molti utenti PC ansiosi di provare il titolo e spingerlo al massimo con le loro schede grafiche top di gamma. A quanto pare, Days Gone PC non supporterà le feature grafiche più avanzate, ovvero il DLSS e il ray Tracing. Saranno disponibili diverse opzioni personalizzabili ed esclusive per la versione, come livello di dettaglio, draw distance, qualità ombre, texture, eccetera, ma niente da fare per il Deep Learning Super ... Leggi su eurogamer (Di sabato 8 maggio 2021)arriverà a breve su PC, un first-party PlayStation si prepara così ad approdare su una nuova piattaforma,già successo con Horizon Zero Dawn. Purtroppo, nella giornata di oggi, Bend Studio ha condiviso una notizia che potrebbe lasciare l'amaro in bocca a molti utenti PC ansiosi di provare il titolo e spingerlo al massimo con le loro schede grafiche top di gamma. A quanto pare,PC nonlegrafiche più, ovvero ile il ray. Saranno disponibili diverse opzioni personalizzabili ed esclusive per lalivello di dettaglio, draw distance, qualità ombre, texture, eccetera, ma niente da fare per il Deep Learning Super ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #DaysGone, la versione PC non supporterà le feature più avanzate come DLSS e Ray Tracing. - Eurogamer_it : #DaysGone, la versione PC non supporterà le feature più avanzate come DLSS e Ray Tracing. - GameXperienceIT : Days Gone: la versione PC non supporterà DLSS e Ray Tracing - IGNitalia : La petizione dei fan per Days Gone 2 raggiunge e supera le 100.000 firme: nessun commento da parte di Sony e Bend S… - spaziogames : Brutte notizie per #DaysGone su PC -