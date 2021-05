Dati incoraggianti e riaperture graduali Il piano di Draghi per tornare a stare insieme

(Di sabato 8 maggio 2021) AGI - La linea di Marionon cambia: “Io voglio riaprire ma bisogna farlo in sicurezza”. Il presidente del Consiglio ad Oporto, dove ha partecipato al Social summit e al vertice informale tra i leader Ue (il primo in presenza dopo la seconda ondata Covid, anche se la Cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro maltese Abula e il premier olandese Rutte erano in video collegamento), ribadisce di essere il primo a volere che “le persone tornino fuori a lavorare, a, a divertirsi”.pronto ad allentare la stretta, ma calcolando bene il rischio che si corre Ma occorre – ed è un concetto che ritorna ancora – calcolare bene "il rischio che si corre”. E dunque “riaprire con la testa”. Puntando intanto l'attenzione sulla stagione turistica, prevedendo per esempio maggiori controlli negli aeroporti. ...

Advertising

LuinoNotizie : #Covid, #Draghi “Dati incoraggianti, ma le #riaperture devono essere graduali” - infoitinterno : Draghi annuncia: “Dati incoraggianti, se continua così avanti con altre riaperture” - Carmela_oltre : RT @ilquotidianoweb: #Vaccino #coronavirus, la #Calabria resta ancora indietro. Solo per gli ospiti delle #Rsa dati incoraggianti #ilquotid… - UnioneSarda : Draghi: “Dati incoraggianti”. Governo verso nuove riaperture - L'Unione - stefanoepifani : @gbgallus Purtroppo il livello di consapevolezza degli italiani è moooolto più basso. Anche su questo indaga la ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati incoraggianti

sono abbastanza. Se l'andamento dovesse continuare in questa direzione, la cabina di regia procederà ad altre riaperture. È importante essere graduali, anche per capire quali ...Ma bisogna farlo in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. Quindi noi ora stiamo esaminando i, che sono abbastanza. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il 90% di coloro che han più di 80 anni e più di 90 ha ricevuto almeno una dose, quasi il 70% di quelli che hanno più di ...Gli italiani sentono nell'aria la fine della stagione delle chiusure e si riversano in strade, parchi e locali nel fine settimana. Superlavoro per le forze dell'ordine contro ...E in Portogallo chiede più velocità sul Green pass per l’estate. Poi sui brevetti: giusta l’idea di Biden ma sia garantita la produzione ...