Dal 15 maggio niente più quarantena per i cittadini europei e britannici (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Dal 15 maggio non servirà più la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei e lo stesso varrà per i cittadini provenienti da Regno Unito e Israele. È una delle decisioni emerse dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli Covid free. L'obiettivo è quello di riaprire entro la metà di giugno eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione dal Covid). L'Italia lavora per organizzare voli covid-free per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo. Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - Dal 15non servirà più la miniper le persone provenienti dai Paesie lo stesso varrà per iprovenienti da Regno Unito e Israele. È una delle decisioni emerse dal tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. In merito agli Stati Uniti verranno potenziati i voli Covid free. L'obiettivo è quello di riaprire entro la metà di giugno eliminando laanche per i turisti provenienti dagli Usa, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione dal Covid). L'Italia lavora per organizzare voli covid-free per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo.

Advertising

LauraPausini : Sono molto emozionata nel comunicarvi che l’11 maggio sarò ospite d’onore nell’opening della cerimonia dei David di… - TgLa7 : ++ #Gb revoca quarantena da 12 Paesi turistici, non l'#Italia ++ Via libera tra gli altri a #Portogallo e #Israele, dal 17 maggio - ItalyMFA : #COVID19 | ?? Ordinanza Min. Salute ?? Sono state aggiornate le misure che regolano l’ingresso in ???? da Paesi terzi,… - albertoinfelise : RT @Anpinazionale: Vietata dal Viminale la manifestazione fascista di Forza Nuova oggi a Roma. Avanti con la Costituzione e con la non aut… - Agenzia_Italia : Dal 15 maggio niente più quarantena per i cittadini europei e britannici -