Covid | Sibilia M5s | coprifuoco a mezzanotte da metà maggio

(Di sabato 8 maggio 2021) "I dati dei contagi sono in discesa. Serve ancora prudenza ma penso ci siano le condizioni per slittare ila partire da, per venire incontro alle attività serali ...

Advertising

bassairpinia : Covid, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): 'Ora regole certe e prezzi dei tamponi giù per riaprirci alla vita'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sibilia

askanews

Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Carlo(M5s) a Rainews24. 8 maggio 2021Risorse che potrebbero essere subito destinate all'emergenzaed alle imprese in difficoltà. ... Lo afferma in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo. 'Questo susseguirsi di ...In nome della legge, ridacci l’elenco degli iscritti. Giuseppe Conte apre le ostilità con Davide Casaleggio per far uscire dall’impasse il M5s. "Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati de ...Il ‘neo-Movimento’ batte un colpo. La reazione di Giuseppe Conte, dopo giorni e giorni di ipotesi, carte bollate, tribunali e legali, è finalmente arrivata. Non esattamente ciò che si aspettavano le t ...