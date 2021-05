Covid-19 in India: per la prima volta più di 4 mila morti in un giorno (Di sabato 8 maggio 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, l’India ha registrato nelle ultime 24 ore più di 4 mila morti per Covid-19. Lo ha comunicato oggi il governo, aggiungendo che i casi di contagio nello stesso lasso di tempo sono stati 401.078. Cifre che portano a 21,9 milioni i casi registrati finora e a 238.270 il totale delle vittime. La situazione d’emergenza sembra essersi stabilizzata nelle maggiori città del Paese, come Nuova Delhi e Mumbai, anche grazie agli aiuti per gli ospedali locali arrivati dall’estero. Secondo gli esperti, tuttavia, il virus si starebbe diffondendo con maggiore velocità nelle aree rurali e negli Stati del sud del Paese. È il caso di Karnataka e della sua capitale Bangalore (terza città dell’India), dove a partire ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Per ladall’inizio della pandemia di-19, l’ha registrato nelle ultime 24 ore più di 4per-19. Lo ha comunicato oggi il governo, aggiungendo che i casi di contagio nello stesso lasso di tempo sono stati 401.078. Cifre che portano a 21,9 milioni i casi registrati finora e a 238.270 il totale delle vittime. La situazione d’emergenza sembra essersi stabilizzata nelle maggiori città del Paese, come Nuova Delhi e Mumbai, anche grazie agli aiuti per gli ospedali locali arrivati dall’estero. Secondo gli esperti, tuttavia, il virus si starebbe diffondendo con maggiore velocità nelle aree rurali e negli Stati del sud del Paese. È il caso di Karnataka e della sua capitale Bangalore (terza città dell’), dove a partire ...

