Coronavirus, ISS: "La curva in Italia è in decrescita"

Si incomincia a intravedere la luce in fondo al tunnel: la curva epidemica è in decrescita secondo il monitoraggio settimanale dell'ISS-Ministero della Salute "La curva in Italia è in decrescita" ha reso noto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, analizzando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia sull'andamento dell'epidemia di Covid. La decrescita è lenta ma è presente in tutte le Regioni, mentre si incomincia a vedere anche una flessione della curva della mortalità. L'età media dei nuovi casi di Covid scende a 41 anni, mentre quella dei ricoveri scende a 65 anni e c'è un certo aumento di casi fra i più giovani. Decrescono i casi fra gli over-80 grazie ai vaccini.

