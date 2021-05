Comunali, Meloni scrive a Salvini: ‘Mai veti da FdI, ora vertice’ (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA – Non è stato Fratelli d’Italia ad aver posto dei veti alle candidature alle Comunali di Roma e Milano. Ora è necessario convocare un vertice e chiarirsi come coalizione in modo da stabilire prima possibile candidature unitarie. Sarebbero questi i punti centrali del messaggino che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni avrebbe inviato al segretario della Lega, Matteo Salvini nelle scorse ore. Dopo questo messaggio, a quanto si apprende da FdI, non è arrivata alcuna risposta da Salvini. Tuttavia, fonti della Lega hanno fatto sapere di aver convocato una riunione, nei prossimi giorni, tra i responsabili enti locali dei partiti . La coalizione dovrà provare a trovare una quadra sui nomi da candidare alle prossime Comunali. Soluzione che, commentano sempre fonti di FdI, non è ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) ROMA – Non è stato Fratelli d’Italia ad aver posto deialle candidature alledi Roma e Milano. Ora è necessario convocare un vertice e chiarirsi come coalizione in modo da stabilire prima possibile candidature unitarie. Sarebbero questi i punti centrali del messaggino che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgiaavrebbe inviato al segretario della Lega, Matteonelle scorse ore. Dopo questo messaggio, a quanto si apprende da FdI, non è arrivata alcuna risposta da. Tuttavia, fonti della Lega hanno fatto sapere di aver convocato una riunione, nei prossimi giorni, tra i responsabili enti locali dei partiti . La coalizione dovrà provare a trovare una quadra sui nomi da candidare alle prossime. Soluzione che, commentano sempre fonti di FdI, non è ...

