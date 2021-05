Come far mangiare le verdure ai palati più difficili (Di sabato 8 maggio 2021) La crema di piselli e agretti con crostini (foto di Federico Miletto, lifestyle di Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4: 500 g piselli sgusciati o surgelati 1 cuore di lattuga 1 patata a dadini 2 cipollotti mondati e tritati 3 foglie di menta o coriandolo, oppure basilico paprika affumicata pane tostato colorato 1 l brodo vegetale 300 g agretti puliti 1 spicchio d’aglioolio extravergine d’oliva sale Procedimento Lessate gli agretti, fateli insaporire in padella con l’aglio e 2 cucchiai d’olio extravergine. Raccogliete poi, in una casseruola, le altre verdure mondate con 2 cucchiai d’olio. Aggiungete il brodo caldo e fate cuocere per 30 minuti a fuoco basso. Quindi frullate, aggiustate di sale e profumate con le erbe. Servite la crema tiepida con una manciata di pane tostato a dadini, qualche pisellino tenuto da parte, la paprika ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 maggio 2021) La crema di piselli e agretti con crostini (foto di Federico Miletto, lifestyle di Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4: 500 g piselli sgusciati o surgelati 1 cuore di lattuga 1 patata a dadini 2 cipollotti mondati e tritati 3 foglie di menta o coriandolo, oppure basilico paprika affumicata pane tostato colorato 1 l brodo vegetale 300 g agretti puliti 1 spicchio d’aglioolio extravergine d’oliva sale Procedimento Lessate gli agretti, fateli insaporire in padella con l’aglio e 2 cucchiai d’olio extravergine. Raccogliete poi, in una casseruola, le altremondate con 2 cucchiai d’olio. Aggiungete il brodo caldo e fate cuocere per 30 minuti a fuoco basso. Quindi frullate, aggiustate di sale e profumate con le erbe. Servite la crema tiepida con una manciata di pane tostato a dadini, qualche pisellino tenuto da parte, la paprika ...

