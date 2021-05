Chiara Ferragni, inconveniente dopo il pranzo del compleanno: si mostra proprio così (Di sabato 8 maggio 2021) sui suoi canali social. Un compleanno da favola, quello che Chiara Ferragni sta trascorrendo quest’anno. Per le sue 34 candeline, spente ieri 7 maggio, la splendida influencer si è regalata alcuni giorni di pieno relax in un resort in Toscana, in compagnia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) sui suoi canali social. Unda favola, quello chesta trascorrendo quest’anno. Per le sue 34 candeline, spente ieri 7 maggio, la splendida influencer si è regalata alcuni giorni di pieno relax in un resort in Toscana, in compagnia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - Sh_tBlvd : @pleaseshowmewhy chi è questa chiara ferragni? io di influencer conosco solo te - pleaseshowmewhy : @Sh_tBlvd sono un'influencer, ceh Chiara Ferragni spostate - icarvsplume : RT @anikeatable: Sono una persona semplice: mi piacciono molto questi modelli di scarpe del brand di Chiara Ferragni, ma non me li posso pe… -