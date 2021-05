Berrettini in finale a Madrid, battuto Ruud (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini in finale all’Atp Masters di Madrid. L’azzurro ha sconfitto in semifinale il norvegese Casper Ruud per 6-4, 6-4. Berrettini, numero 8 del tabellone, in finale incontrerà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 5, che ha avuto la meglio per 6-3, 6-4 sull’austriaco Dominic Thiem. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 8 maggio 2021) Matteoinall’Atp Masters di. L’azzurro ha sconfitto in semiil norvegese Casperper 6-4, 6-4., numero 8 del tabellone, inincontrerà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 5, che ha avuto la meglio per 6-3, 6-4 sull’austriaco Dominic Thiem. Funweek.

