Arianna Cirrincione fa la sorpresa ad Andrea Cerioli: “Mi manchi da morire” (Di sabato 8 maggio 2021) Teneri e innamorati, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno fatto commuovere persino l’opinionista Tommaso Zorzi Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli: Andrea Cerioli questa settimana non è stato in forma: già lunedì durante la puntata dopo aver mangiato gli spiedini di fretta, si è sentito male ed è stato poi costretto a lasciare la Playa dei Primitivi per dei controlli medici. Di nuovo ieri sera quando, dopo la prova, del girarrosto durata oltre cinque minuti è dovuto ricorrere alle cure mediche, allontanandosi nuovamente dal gioco. Ma poi per lui una bella e commovente sorpresa della fidanzata Arianna Cirrincione che gli ha detto: “Mi manchi da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021) Teneri e innamorati,hanno fatto commuovere persino l’opinionista Tommaso Zorziquesta settimana non è stato in forma: già lunedì durante la puntata dopo aver mangiato gli spiedini di fretta, si è sentito male ed è stato poi costretto a lasciare la Playa dei Primitivi per dei controlli medici. Di nuovo ieri sera quando, dopo la prova, del girarrosto durata oltre cinque minuti è dovuto ricorrere alle cure mediche, allontanandosi nuovamente dal gioco. Ma poi per lui una bella e commoventedella fidanzatache gli ha detto: “Mida ...

