Webdoc | “La Vita a Colori” | le variopinte scoperte di David Attenborough

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) La, docuserie realizzata dal leggendario documentarista inglesee prodotta da Netflix, ci consente di gettare uno sguardo senza precedenti sul variegato mondo naturale per spiegare quanto igiochino un ruolo cruciale nelladi numerose specie animali attraverso tecnologie innovative, osservando da una prospettiva inedita, il modo in cui gli animali usano iper sopravvivere e prosperare in natura. Il colorato mondo delle specie animaline “La” – Photo credits: Netflix L’ormai novantaquattrenne Sir, già noto agli abbonati Netflix per le serie documentarie ...