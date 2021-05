Viaggio dentro la ‘Scampia’ di Pomezia | ecco cosa c’è realmente tra i palazzoni di Via Fellini FOTO

(Di venerdì 7 maggio 2021) E’ ormai soprannominata “la Scampia di”. Si tratta dell’area che comprende le palazzine di via4 e 9. Queste costruzioni, formate da una delle 3 “torri” da 9 piani e 4 scale da 6 piani ( F, G, H e I) sono uno dei due “regali” che l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni ha fatto a: l’altro è il campo rom di Castel Romano. Qui il degrado e l’illegalità sono la normalità. Lo spaccio di droga avviene quotidianamente, giorno e notte, così come l’abbandono dei rifiuti. Per non parlare delle auto cannibalizzate. E se qualcuno prova a dire qual, scatta la vendetta. Anche verso le forze dell’ordine: l’ultima a pagarne le conseguenze è stata, ad aprile, un’agente della polizia locale, che ha ricevuto un lancio di bottiglie solo per essere intervenuta a seguito della segnalazione di un incendio, ...

