Vertice Ue a Porto | Draghi | L' Italia e l' Europa non sono come dovrebbero essere

"Troppe diseguaglianze, non lasciare nessuno indietro" dice il premier nel corso del suo intervento, "con il Recovery trasformeremo il mercato del lavoro in Italia". Von der Leyen: "Il mondo sta cambiando e anche noi dobbiamo cambiare" Tre i target sul tavolo: lavoro, politiche di formazione continua, lotta alla povertà. A margine, tiene banco il tema dei brevetti sui vaccini

