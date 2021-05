Vaccini | Draghi sta con Biden sui brevetti | ma chiede di aprire l’export

(Di sabato 8 maggio 2021) Mariosta con: sostiene anche lui, come il presidente americano, che isuipossono essere sospesi, ma vanno insieme rimossi tutti i blocchi alla loro esportazione. Il premier italiano sostiene la linea, rilanciata con forza da Emmanuel Macron, di andare in pressing sui Paesi extra Ue, a partire dagli Stati Uniti, perché la smettano di bloccare l'export deiCovid L'articolo proviene da Firenze Post.

In questa ottica,vede 'con favore' la proposta del presidente americano Joe Biden sui ... quello di milioni di persone che non sono in condizione di acquistare ie che per questo stanno ...I giganti deihanno ricevuto - osserva- finanziamenti enormi dai governi, e a questo punto ci sarebbe quasi da aspettarsi che ne restituissero almeno una parte a chi ha bisogno. Come ...Draghi, peraltro, ha espresso un parere positivo sulla proposta in merito ai vaccini anti Covid avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo il presidente del Consiglio ci si trova di ...Dopo lo strappo della Merkel con il presidente americano, il premier attacca le case farmaceutiche: «È ora di restituire» ...