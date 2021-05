Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Fuori dalla tv non ha alternative» (Di venerdì 7 maggio 2021) Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani, dama di “Uomini e donne”. Giorgio Manetti e Gemma Galgani ultimamente si sono scambiati diverse frecciatine mezzo stampa e ora l’ex cavaliere del trono over affonda il colpo: “Fuori dalla tv non ha alternative”. Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani Giorgio Manetti, che ha recentemente visto infranto il suo sogno di partecipare all’Isola dei Famosi, ha avuto una relazione con Gemma Galgani, che grazie a lui ha trovato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 maggio 2021)torna a parlare di, dama di “”.ultimamente si sono scambiati diverse frecciatine mezzo stampa e ora l’ex cavaliere del trono over affonda il colpo: “tv non ha”., che ha recentemente visto infranto il suo sogno di partecipare all’Isola dei Famosi, ha avuto una relazione con, che grazie a lui ha trovato ...

Advertising

FidanzaCarlo : Questo grande intellettuale ignora decine di figure “di destra” che hanno fatto la storia della cultura italiana ed… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - avv_gr : RT @AzzurraBarbuto: A me gli uomini con lo smalto sulle unghie delle mani mi piacciono quanto le donne che si fanno crescere le unghie dei… - _itsnatsu : Possiamo spiegare agli a uomini etero che non sono come l’ultima fetta di pizza? Hanno questa idea del “voi donne s… -