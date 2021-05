Ue | Sassoli | ‘da Covid effetti devastanti | ma Europa è progetto per bene tutti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) – “La crescita delle disuguaglianze creata dalla crisi da-19 minaccia di lasciare un’eredità di povertà e instabilità sociale ed economica che sarebbe devastante” e “sarebbe ingannevole pensare che le linee di frattura sociale, allargate dalla pandemia, possano rimarginarsi in fretta e che l’economia e la società possano quindi tornare alla normalità pre-pandemica”. Così il presidente del Parlamento europeo, David, nel suo intervento di apertura al summit informale europeo di Porto. “Queste disparità riflettono disuguaglianze preesistenti nell’istruzione, nel reddito, nella posizione e nell’etnia in modi che dobbiamo adesso affrontare in modo più deciso che in passato. Le grandi crisi possono e devono creare lo spazio politico per riforme prima difficili da immaginare; possono anche trasformare le impossibilità ...