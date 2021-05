Torna «Emily in Paris» | ecco i primissimi look

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda stagione di Emily in Paris, una delle serie tv più di successo del 2020, è stato annunciata solamente da qualche giorno, ma le prime reazioni non hanno tardato – come potevamo aspettarci – ad arrivare: anche queste, come i commenti sulla prima stagione, sono diametralmente opposte: c’è chi ha apprezzato la leggerezza dello show, in un momento in cui ce n’era particolarmente bisogno, e non vede l’ora di scoprire cosa succede nei nuovi episodi, e chi invece ha detestato i cliché francesi (ma anche americani) portati all’eccesso nella narrazione, e farà a meno di continuare ad esserne spettatore. Ma c’è un punto su cui i più si trovano d’accordo: i look di Lily Collins sul set.