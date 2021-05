Tiburtino | trovato cadavere nel suo bar | ipotesi suicidio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Tragedia alle 12.20 circa al quartieredi Roma. Un barista di circa 50 anni e’ stato rimorto all’interno della sua attivita’ da due amici di famiglia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nel sottoscala del bar, che si trova sulla via Tiburtina nei pressi della stazione. Sul posto la polizia dei commissariati Sant’Ippolito e Porta Pia. Indagini in corso.

Il Tempo

