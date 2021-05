Superlega, grosso rischio per tre squadre europee (Di venerdì 7 maggio 2021) Non si placa la polemica relativa alla Superlega. I club rimasti all’interno rischiano una dura squalifica dall’Uefa. Ceferin ha in mente la strategia contro i club dissidenti (Getty Images)Uscite dalla Superlega o ci saranno ripercussioni. E’ questo il messaggio che trapela dagli organi UEFA al termine di una diatriba durata settimane. Che è ancora lontana dalla parola fine, visto che alcuni club sono refrattari a riconoscere l’autorità del massimo organo. europeo. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, un difensore nel mirino: sostituirà Maksimovic Al momento nove club sono usciti ma permangono tre club secessionisti. Sono Real Madrid, Barcellona e Juventus che permangono nella loro idea. E che potrebbero correre rischi maggiori rispetto a quelli che hanno ritrattato subito dopo le polemiche. Superlega, le condizioni firmate dai nove ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 maggio 2021) Non si placa la polemica relativa alla. I club rimasti all’interno rischiano una dura squalifica dall’Uefa. Ceferin ha in mente la strategia contro i club dissidenti (Getty Images)Uscite dallao ci saranno ripercussioni. E’ questo il messaggio che trapela dagli organi UEFA al termine di una diatriba durata settimane. Che è ancora lontana dalla parola fine, visto che alcuni club sono refrattari a riconoscere l’autorità del massimo organo. europeo. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, un difensore nel mirino: sostituirà Maksimovic Al momento nove club sono usciti ma permangono tre club secessionisti. Sono Real Madrid, Barcellona e Juventus che permangono nella loro idea. E che potrebbero correre rischi maggiori rispetto a quelli che hanno ritrattato subito dopo le polemiche., le condizioni firmate dai nove ...

