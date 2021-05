Advertising

CorriereCitta : Subiaco, Comunali 2021: è già tempo di sedi elettorali -

Ultime Notizie dalla rete : Subiaco Comunali

Tiburno.tv

Nelle ore scorse, dopo aver presenziato alla riunione su Meet con i colleghi di Norcia e... " Nella conferenza stampa di ieri i consiglieriFontana, Petrarcone, Mignanelli ed ......che la scelta di affidare per 5 anni a imprenditori privati le 4 pregiate concessioni, ...e in tratti pregiati e non residuali e scomodi del demanio marittimo." dichiara Gabriele, Co - ..."No ai seggi nelle scuole alle prossime elezioni". Orte - La richiesta di Ortecivica 2026 al commissario prefettizio: "Ci sono sedi alternative per impedire di perdere altri giorni di lezione" ...Frascati – rinnovate le figure apicali dell’azienda speciale. Resteranno in carica fino alla scadenz ...