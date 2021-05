Stellantis: gli azionisti brindano, gli operai piangono. Aumentano i ricavi ma anche la cassa integrazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli stabilimenti italiani di Stellantis c’è forte agitazione: la crisi dell’auto continua a farsi sentire, la transizione verso l’ecologico rappresenta un’opportunità (di rilancio) ma anche un rischio (di rimanerne tagliati fuori) e in tutto questo l’azienda non ha ancora precisato i suoi piani in Italia per gli anni a venire. Il futuro è certamente l’elettrico, ma il presente si chiama per molti cassa integrazione. Com’è iniziato il 2021 Mercoledì 5 maggio Stellantis ha presentato i risultati del primo trimestre 2021. Tra gennaio e marzo, nei suoi primi tre mesi di vita, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha consegnato a livello globale poco più di 1,5 milioni di autoveicoli, realizzando ricavi per circa 37 miliardi di euro. Trattandosi appunto dei primi tre mesi di vita ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Negli stabilimenti italiani dic’è forte agitazione: la crisi dell’auto continua a farsi sentire, la transizione verso l’ecologico rappresenta un’opportunità (di rilancio) maun rischio (di rimanerne tagliati fuori) e in tutto questo l’azienda non ha ancora precisato i suoi piani in Italia per gli anni a venire. Il futuro è certamente l’elettrico, ma il presente si chiama per molti. Com’è iniziato il 2021 Mercoledì 5 maggioha presentato i risultati del primo trimestre 2021. Tra gennaio e marzo, nei suoi primi tre mesi di vita, il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa ha consegnato a livello globale poco più di 1,5 milioni di autoveicoli, realizzandoper circa 37 miliardi di euro. Trattandosi appunto dei primi tre mesi di vita ...

Michele_Arnese : RT @xblunotte: La mancanza dei semiconduttori frena il mercato dell'auto Stellantis Ford e non solo tutti gli effetti della carenza di micr… - xblunotte : La mancanza dei semiconduttori frena il mercato dell'auto Stellantis Ford e non solo tutti gli effetti della carenz… - infoiteconomia : Giorgetti: Stellantis rispetti gli impegni assunti da Fca - ilgiornale : Il nuovo big dell'auto aumenta i ricavi e conferma le previsioni. Giorgetti: 'Rispettare gli impegni in Italia' -