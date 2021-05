Stand nei mercati, birre e cannabis in omaggio. Mille modi per convincere i no vax Usa (Di venerdì 7 maggio 2021) Troppi americani non hanno fatto e non vogliono fare il vaccino anti-Covid, al punto che molti esperti dubitano che il Paese riuscirà mai a raggiungere l’immunità di gregge. Se in molte parti del mondo i vaccini scarseggiano ancora, negli Stati Uniti in questo momento il numero di vaccini disponibili è superiore a quello dei vaccini che servono: il problema non è dunque la mancanza di dosi, ma convincere il terzo della popolazione che non è interessato a farsi vaccinare che senza questa iniezione il virus continuerà a diffondersi e a uccidere. Un recente sondaggio dice che il 58% del campione degli intervistati ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 12% lo farà e il 6% non è certo di volerlo fare: ma c’è anche un 24% di persone che dice che non farà il vaccino. Guardandoli da vicino, ci rendiamo conto che un terzo di loro ha fra 35 e 49 anni, non ha un’educazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Troppi americani non hanno fatto e non vogliono fare il vaccino anti-Covid, al punto che molti esperti dubitano che il Paese riuscirà mai a raggiungere l’immunità di gregge. Se in molte parti del mondo i vaccini scarseggiano ancora, negli Stati Uniti in questo momento il numero di vaccini disponibili è superiore a quello dei vaccini che servono: il problema non è dunque la mancanza di dosi, mail terzo della popolazione che non è interessato a farsi vaccinare che senza questa iniezione il virus continuerà a diffondersi e a uccidere. Un recente sondaggio dice che il 58% del campione degli intervistati ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 12% lo farà e il 6% non è certo di volerlo fare: ma c’è anche un 24% di persone che dice che non farà il vaccino. Guardandoli da vicino, ci rendiamo conto che un terzo di loro ha fra 35 e 49 anni, non ha un’educazione ...

