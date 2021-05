Advertising

zazoomblog : Scintille Salvini-Meloni. Ma è pronto un tavolo per i candidati - #Scintille #Salvini-Meloni. #pronto - VELOSPORT1960 : Il Carroccio: 'No a show politico'. Il rapper replica: 'Mi esprimo liberamente'. E con Salvini scintille su Twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Scintille Salvini

ilGiornale.it

...elezioni Amministrative che si terranno il prossimo autunno dopo ledegli ultimi giorni. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, Giorgia Meloni ha chiesto al leader della Lega, Matteo,..."Ho ringraziato Gabriele, conto che possa essere a disposizione della squadra" commenta Matteo. "Dispiace per gli altri che hanno espresso dubbi e gli hanno fatto perdere la pazienza, come ...Tutto fermo. Come fosse la più famosa delle varianti del Tressette, il «Ciapa no», sia il centrodestra che il centrosinistra continuano a rimandare la definizione delle candidature per le Amministrati ...L’ex sindaco: "Non mi candido, ma darò una mano. Se eletto, avrei indicato Beppe come vice. E lui?". Salvini irritato con gli alleati: "Troppi no". La Russa: "Spetta al Carroccio convocare il tavolo d ...