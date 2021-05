Resident Evil Village e Returnal per PS5 in offerta a prezzi scontati (Di venerdì 7 maggio 2021) Se siete alla ricerca di un nuovo gioco per PS5, siete nel posto giusto! Già perché Amazon propone delle interessanti offerte per alcuni titoli per la console di Sony. Nello specifico, il famoso rivenditore propone Resident Evil Village, uscito oggi, a 64,80 Euro e Returnal a 59,99 Euro. Per quanto riguarda il nuovo titolo di Capcom, forse non si tratta di uno sconto così grande, ma potete comunque risparmiare qualche Euro. L'esclusiva PS5 di Housemarque, invece, ha uno sconto decisamente più importante, considerando che il titolo viene venduto alla cifra di 80,99 Euro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Se siete alla ricerca di un nuovo gioco per PS5, siete nel posto giusto! Già perché Amazon propone delle interessanti offerte per alcuni titoli per la console di Sony. Nello specifico, il famoso rivenditore propone, uscito oggi, a 64,80 Euro ea 59,99 Euro. Per quanto riguarda il nuovo titolo di Capcom, forse non si tratta di uno sconto così grande, ma potete comunque risparmiare qualche Euro. L'esclusiva PS5 di Housemarque, invece, ha uno sconto decisamente più importante, considerando che il titolo viene venduto alla cifra di 80,99 Euro. Leggi altro...

