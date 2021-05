Red Dead Online catapulta per magia un giocatore in Messico (Di venerdì 7 maggio 2021) Red Dead Online è la parte multiplayer di Red Dead Redemtpion 2 che continua ad essere esplorata dai giocatori anche dopo aver portato a termine tutti i contenuti che il gioco offre. E a quanto pare continuano anche a trovare sorprese! Già in passato i giocatori erano riusciti a visitare il Messico e l'isola Guarma grazie ad un glitch: ma ora un giocatore si è trovato nel Messico quasi per magia, senza la sua volontà, semplicemente...portando a termine una taglia. L'utente di Reddit u/hafooni ha recentemente caricato un video sul thread ufficiale di RedDeadOnline in cui mostra di essersi trovato nel Messico. Il giocatore ha completato una taglia e quando è rientrato nel gioco, si è semplicemente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Redè la parte multiplayer di RedRedemtpion 2 che continua ad essere esplorata dai giocatori anche dopo aver portato a termine tutti i contenuti che il gioco offre. E a quanto pare continuano anche a trovare sorprese! Già in passato i giocatori erano riusciti a visitare ile l'isola Guarma grazie ad un glitch: ma ora unsi è trovato nelquasi per, senza la sua volontà, semplicemente...portando a termine una taglia. L'utente di Reddit u/hafooni ha recentemente caricato un video sul thread ufficiale di Redin cui mostra di essersi trovato nel. Ilha completato una taglia e quando è rientrato nel gioco, si è semplicemente ...

