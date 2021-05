Pista ciclabile Fuorigrotta abbandonata | ciclisti costretti allo slalom

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladella Galleria disi trova in uno stato di totale abbandono e degrado. Per iè impossibile o quasi attraversare il tragitto senza inceppare in buste di spazzatura, escrementi o tanto altro. La cura di questo posto è stata lasciata al suo destino. Sembra che sia stata dimenticato da tutti. Eppure si tratta di unadi fondamentale importanza dato che collega due parti della città. Inoltre negli ultimi giorni, con il caldo primaverile, la spazzatura inizia a puzzare e l’aria diventa fetida. Sta diventando un vero e proprio incubo attraversare queste strade. Le istituzioni debbono intervenire e devono farlo al più presto. Se la situazione dovesse perdurare fino al caldo estivo i guai ed i ...

