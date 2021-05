PayPal mai così forte: trimestre record tra e-commerce e criptovaluteHDblog.it (Di venerdì 7 maggio 2021) L’era post-Covid si preannuncia rosea per PayPal.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) L’era post-Covid si preannuncia rosea per.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

PayPal mai così forte: trimestre record tra e-commerce e criptovalute HDblog PayPal mai così forte: trimestre record tra e-commerce e criptovalute Il 2021 sarà per PayPal un anno cruciale per il suo futuro: ci saranno delle trasformazioni, che riguarderanno soprattutto il definitivo approccio alle criptovalute. Negli USA, per dire, sono già acce ...

PayPal vola, sempre più pagamenti digitali La società non aveva mai chiuso un trimestre con risultati tanto positivi: la crescita dei pagamenti digitali spinge il business di PayPal.

