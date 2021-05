Netflix | Stranger Things 4 | trailer e annuncio ufficiale

(Di venerdì 7 maggio 2021)è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni; produzione originalesta per arrivare al quarto capitolo che, purtroppo, non ha ancora una data. A sorpresa, nella giornata di ieri, la grande N ha deciso di pubblicare un video teaser su uno dei personaggi più amati della serie: Undici. Scopriamo insieme questo video e quello che potrebbe significare a livello di trama.è Articolo completo: dal blog SoloDonna

periodicodaily : Stranger Things 4: il nuovo trailer di Netflix #Netflix #StrangerThings4 @gconvertini97 - antonellaa262 : Netflix, anticipazioni. Nuovo teaser trailer per il lancio della quarta stagione di Stranger Things con protagonist… - tvserial_it : Io che cerco gli indizi sull'uscita di Stranger Things 4 dal nuovo teaser: #StrangerThings4 #StrangerThings… - FQMagazineit : Stranger Things 4, ecco il nuovo inquietante teaser della serie targata Netflix: “Sto urlando” - VanityFairIt : Netflix, che a fine anno dovrebbe rilasciare i nuovi episodi della sua serie culto, ha diffuso il primo, criptico t… -

Secondo alcune fonti,Things 4 dovrebbe vedere la luce solo nel 2002.Things è il fiore all'occhiello, per alcuni il simbolo, delle produzioni . Uscito per la prima volta nel 2016, ......e ancora più entusiasti di annunciare il ritorno di Hopper!' Cosa succederà dopo? Quando ci sarà la prima diThings Stagione 4? Non ci sono ancora informazioni ufficiale da parte di...Stranger Things è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni; produzione originale Netflix sta per arrivare al quarto capitolo che, ..."Undici mi stai ascoltando?" è questa la misteriosa frase che accompagna il video-trailer della nuova stagione di Stranger Things, il genere horror fantascientifico che ha stregato milioni di spettat ...