“Nel vino più acqua e meno alcol” | la proposta dell’Ue scatena le proteste

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Coldiretti ha lanciato l’allarme sulladi abbassare la gradazioneica delcon l’: “A rischio l’identità del made in Italy”. Credti: Justin Sullivan/Getty Images“Piùper abbassare la gradazione del“. È questa l’ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico dopo la recente, presente sulla Comunicazione sul Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei, di introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo, in modalità simili a quelle dei pacchetti di sigarette. La notizia sulannto ha subito fatto scoppiare la protesta per difendere quello che è da sempre uno ...