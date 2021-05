Napoli, sequestrati Villa Ebe e il Cimitero dei Colerosi (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, coordinati dalla Procura, hanno sequestrato, a Napoli, Villa Ebe, conosciuta anche come il Castello di Pizzofalcone (una palazzina neogotica che sorge sul fianco occidentale del Monte Echia) e “Il Cimitero dei Colerosi” (che sorge ai piedi del monte di Lotrecco, alle spalle del Cimitero delle 366 Fosse), nell’ambito di una attività di accertamento sullo stato in cui versa l’ampio e prestigioso patrimonio culturale e artistico partenopeo. Si tratta di beni, entrambi di proprietà del Comune di Napoli, dove è stato riscontrato un preoccupante livello di degrado: nel primo caso, quello di Villa Ebe, è stato anche accertato, in particolare, un imminente rischio statico in grado di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, coordinati dalla Procura, hanno sequestrato, aEbe, conosciuta anche come il Castello di Pizzofalcone (una palazzina neogotica che sorge sul fianco occidentale del Monte Echia) e “Ildei” (che sorge ai piedi del monte di Lotrecco, alle spalle deldelle 366 Fosse), nell’ambito di una attività di accertamento sullo stato in cui versa l’ampio e prestigioso patrimonio culturale e artistico partenopeo. Si tratta di beni, entrambi di proprietà del Comune di, dove è stato riscontrato un preoccupante livello di degrado: nel primo caso, quello diEbe, è stato anche accertato, in particolare, un imminente rischio statico in grado di ...

Advertising

_Carabinieri_ : Napoli: scoperto dai #Carabinieri un deposito di armi e droga in un negozio di ortofrutta: sequestrati 10 pistole,… - Batwayne82Queen : RT @_Carabinieri_: Napoli: scoperto dai #Carabinieri un deposito di armi e droga in un negozio di ortofrutta: sequestrati 10 pistole, 6 kal… - luisaloffredo28 : RT @_Carabinieri_: Napoli: scoperto dai #Carabinieri un deposito di armi e droga in un negozio di ortofrutta: sequestrati 10 pistole, 6 kal… - anteprima24 : ** #Napoli, sequestrati Villa Ebe e il Cimitero dei Colerosi ** - corrmezzogiorno : #Napoli Sequestrati Villa Ebe al Monte di Dio e il cimitero dei colerosi all’Arenaccia -