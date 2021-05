Mihajlovic: “Con Mourinho la Roma è da scudetto. Vignato? Vede un’autostrada dove gli altri vedono un sentiero” (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’arrivo di Mourinho in Italia e del campionato del suo giovane Bologna: “Sono contento che Mou torni in Italia: faccio i complimenti alla Roma per l’idea, Mou nel nostro campionato fa bene al calcio, è la persona giusta anche perché ha carisma. Carattere. Oh, poi è chiaro che a uno come lui devi fare la squadra, perché sono i grandi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Sono convinto che farà bene e che addirittura la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. Poi, certo, bisogna gestire la piazza che non è facile ma lui ha le carte in regola. Farà bene, ne sono certo”. Sui giovani del Bologna: “Schierare la formazione più giovane del campionato? Non so se ce la faremo, vediamo, di sicuro da qui alla fine farò esordire ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sinisaha parlato dell’arrivo diin Italia e del campionato del suo giovane Bologna: “Sono contento che Mou torni in Italia: faccio i complimenti allaper l’idea, Mou nel nostro campionato fa bene al calcio, è la persona giusta anche perché ha carisma. Carattere. Oh, poi è chiaro che a uno come lui devi fare la squadra, perché sono i grandi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Sono convinto che farà bene e che addirittura lapotrebbe lottare per lo. Poi, certo, bisogna gestire la piazza che non è facile ma lui ha le carte in regola. Farà bene, ne sono certo”. Sui giovani del Bologna: “Schierare la formazione più giovane del campionato? Non so se ce la faremo, vediamo, di sicuro da qui alla fine farò esordire ...

Advertising

teladoiotokyo : Mihajlovic: Il ritorno di Mourinho è un bene per il calcio italiano. Con la squadra giusta la Roma potrà lottare pe… - ninoBertolino : RT @Gazzetta_it: Mihajlovic: 'Vignato talento visionario. E per il mio Bologna ho un obiettivo. Mourinho? È da scudetto' #Bologna https://t… - PagineRomaniste : #Mihajlovic: 'Con #Mourinho la Roma potrebbe lottare per lo scudetto' #ASRoma - stirone99 : RT @LAROMA24: Mihajlovic: 'Con Mourinho la Roma è da scudetto' #AsRoma - LAROMA24 : Mihajlovic: 'Con Mourinho la Roma è da scudetto' #AsRoma -