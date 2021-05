Lizzie McGuire: Hilary Duff spiega perché il revival probabilmente non verrà mai realizzato (Di venerdì 7 maggio 2021) Hilary Duff è tornata a parlare del revival di Lizzie McGuire spiegando perché il progetto probabilmente non verrà realizzato. Lizzie McGuire avrebbe dovuto tornare sugli schermi di Disney+ con un revival e l'attrice Hilary Duff, durante una recente intervista, ha spiegato perché il progetto è stato cancellato e, probabilmente, non verrà mai realizzato. L'attrice è apparsa nella trasmissione The Jess Cagle Show e ha condiviso qualche dettaglio relativo a quanto accaduto dietro le quinte prima dell'annuncio dell'abbandono della produzione. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)è tornata a parlare deldindoil progettononavrebbe dovuto tornare sugli schermi di Disney+ con une l'attrice, durante una recente intervista, hatoil progetto è stato cancellato e,, nonmai. L'attrice è apparsa nella trasmissione The Jess Cagle Show e ha condiviso qualche dettaglio relativo a quanto accaduto dietro le quinte prima dell'annuncio dell'abbandono della produzione. ...

