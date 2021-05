Lega: Stadio della Roma, Raggi ammette di aver illuso tifosi (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ammette di aver fatto perdere cinque anni alla citta’ di Roma, alla As Roma e ai tifosi della Roma, illudendo sia loro sia i propri sostenitori contrari al progetto. Mentre la ‘stampa cattiva’ spiegava, Raggi faceva orecchie da mercante. Sia la Roma sia la Lazio meritano il proprio Stadio, basta ostacoli ideologici”. Cosi’ Alfredo Becchetti, coordinatore Romano della Lega, commentando le dichiarazioni del Primo cittadino della Capitale rese in Tribunale. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)– “Il sindaco di, Virginiadifatto perdere cinque anni alla citta’ di, alla Ase ai, illudendo sia loro sia i propri sostenitori contrari al progetto. Mentre la ‘stampa cattiva’ spiegava,faceva orecchie da mercante. Sia lasia la Lazio meritano il proprio, basta ostacoli ideologici”. Cosi’ Alfredo Becchetti, coordinatoreno, commentando le dichiarazioni del Primo cittadinoCapitale rese in Tribunale.

Advertising

VeneziaFC_EN : MATCH DAY ?? ?? @Lega_B Giornata 37 ?? @PordenoneCalcio ?? Stadio Penzo, Venezia ?? 14:00 CET ?? @DAZN_IT ?? #VenPor… - aia_rimini : Designazione nel Campionato Lega B per il nostro Antonio Rapuano, oggi ore 14 sarà impegnato allo Stadio Cino e Lil… - nicolas_di_bari : RT @VeneziaFC_IT: MATCH DAY ?? ?? @Lega_B Giornata 37 ?? @PordenoneCalcio ?? Stadio Penzo, Venezia ?? 14:00 CET ?? @DAZN_IT ?? #VenPor #Aranc… - VeneziaFC_IT : MATCH DAY ?? ?? @Lega_B Giornata 37 ?? @PordenoneCalcio ?? Stadio Penzo, Venezia ?? 14:00 CET ?? @DAZN_IT ?? #VenPor… - JPCK72 : RT @soloio0509: @Lega@FarsaItalia..e piantatela..invertebrati..di fare tifo da stadio per ‘sto ..inoculatore di osceni intrugli in danno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Stadio Il razzo cinese preoccupa il mondo (Italia compresa). Dove cadrà? È il primo stadio del vettore Lunga Marcia 5B, decollato da oltre una settimana dalla Cina ... spiegando che il razzo è ormai privo di propellente, e che la lega di alluminio che lo riveste brucerà ...

Festa dell'Inter, Sala cambia idea: 'San Siro può essere buona soluzione' ...tifosi nello stadio. 'Ho sentito tante lamentele, ma non un'idea sensata su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine - aveva dichiarato allora Sala polemizzando con il leader della lega ...

Tifosi di nuovo allo stadio? La Lega vorrebbe riaprire per le ultime due partite ma... TuttoUdinese.it Ferragosto: grigliata e Ternana Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...

Stadio-clinica: ok della commissione, palla al consiglio comunale Arriva l'ok dalla prima commissione consiliare al progetto di riqualificazione dello stadio Liberati e della clinica privata convenzionata proposto dalla Ternana Calcio. Ci sono voluti due giorni per ...

È il primodel vettore Lunga Marcia 5B, decollato da oltre una settimana dalla Cina ... spiegando che il razzo è ormai privo di propellente, e che ladi alluminio che lo riveste brucerà ......tifosi nello. 'Ho sentito tante lamentele, ma non un'idea sensata su come avremmo potuto gestire meglio le strade cittadine - aveva dichiarato allora Sala polemizzando con il leader della...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Arriva l'ok dalla prima commissione consiliare al progetto di riqualificazione dello stadio Liberati e della clinica privata convenzionata proposto dalla Ternana Calcio. Ci sono voluti due giorni per ...