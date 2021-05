Latitante da 12 anni “beccata” a Duino (Di venerdì 7 maggio 2021) . La donna viaggiava in compagnia ei genitori ed è stata rintracciata dalla Polizia di Stato nell’area di servizio di Duino Nord“ Ieri sera la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione su una Latitante da 12 anni. Emesso nel 2011 dal Tribunale dei Minorenni Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) . La donna viaggiava in compagnia ei genitori ed è stata rintracciata dalla Polizia di Stato nell’area di servizio diNord“ Ieri sera la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione su unada 12. Emesso nel 2011 dal Tribunale dei Minorenni

