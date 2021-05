L’appello di Usa Today ai suoi lettori: «Accettiamo contributi per creare una community gaming» (Di venerdì 7 maggio 2021) Usa Today ha annunciato oggi la creazione di una community sul gaming fatta, di base, dai contributi dei lettori. «Da adesso Accettiamo i contributi dei lettori» si intitola l’articolo che compare sulla versione digitale del terzo quotidiano statunitense per diffusione. Lo scopo, come si legge nell’articolo, è «promuovere una conversazione e una comunità sul gioco, il suo impatto su persone di comunità diverse e suggerimenti su come divertirti di più con i tuoi giochi preferiti». Nello specifico si parla di «intuizione del giocatore, nuove informazioni, suggerimenti e trucchi, esperienze in prima persona con un gioco, nuove interpretazioni sui giochi o sulla cultura del gioco». Viene indicata anche una lunghezza: massimo 750 parole. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) Usaha annunciato oggi la creazione di unasulfatta, di base, daidei. «Da adessodei» si intitola l’articolo che compare sulla versione digitale del terzo quotidiano statunitense per diffusione. Lo scopo, come si legge nell’articolo, è «promuovere una conversazione e una comunità sul gioco, il suo impatto su persone di comunità diverse e suggerimenti su come divertirti di più con i tuoi giochi preferiti». Nello specifico si parla di «intuizione del giocatore, nuove informazioni, suggerimenti e trucchi, esperienze in prima persona con un gioco, nuove interpretazioni sui giochi o sulla cultura del gioco». Viene indicata anche una lunghezza: massimo 750 parole. LEGGI ANCHE ...

