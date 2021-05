I colori Regioni dal 10 maggio | Le nuove regole e quali in zona gialla | arancione e rossa

(Di venerdì 7 maggio 2021) Come ogni venerdì in cabina di regia si decreteranno i nuovidell’Italia. Dalle prime anticipazioni – sulla base dei contagi – l’Italia, per la prima volta da tanto, tornerà ad essere (quasi tutta). Scopriamo insieme, Regione per Regione che destino vivranno gli italiani dal 102021. Leggi anche: Coprifuoco, cosa cambia dal 15: cambio orario alle 23 o mezzanotte? Le ultime news Italia, ecco di che colore saranno leLein, attualmente, sono: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, con anche le province autonome di Trento e Bolzano. Lein...

Per quanto riguarda le ordinanze per il cambio deidelleinvece da lunedì ci si attende che la Valle d'Aosta, unica zona rossa rimasta, passi in arancione e raggiunga la Sardegna e la ...La Campania si conferma in zona gialla. L'unità di crisi nazionale, nonostante la risalita degli indici di trasmissione, conferma il rischio basso e lascia la nostra Regione in zona gialla. Pertanto n ...Coldiretti segnala che a causa del Covid con il calo del turismo enogastronomico circa 5266 prodotti tipici del nostro territorio potrebbero essere a rischio.