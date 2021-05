Golden Globes: i membri della Hfpa approvano la "rivoluzione" (Di venerdì 7 maggio 2021) I giornalisti membri della Hollywood Foreign Press Association, che ogni anno organizzano e votano i Golden Globes , hanno approvato le modifiche al regolamento proposte dal consiglio d'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) I giornalistiHollywood Foreign Press Association, che ogni anno organizzano e votano i, hanno approvato le modifiche al regolamento proposte dal consiglio d'...

Ultime Notizie dalla rete : Golden Globes Golden Globes: i membri della Hfpa approvano la "rivoluzione" I giornalisti membri della Hollywood Foreign Press Association, che ogni anno organizzano e votano i Golden Globes , hanno approvato le modifiche al regolamento proposte dal consiglio d'amministrazione. I cambiamenti erano volti a rispondere alle polemiche sulla scarsa inclusività di chi gestisce i ...

Golden Globes si cambia, più neri e meno doni Agenzia ANSA Golden Globes: i membri della Hfpa approvano la "rivoluzione" Dopo le polemiche su inclusività ed etica, la Hollywood Foreign Press Association approva le modifiche al proprio regolamento: basterà a salvarla?

Il #MeToo cambia i Golden Globe, modificate le regole sull'onda dei movimenti civili Il comitato direttivo ha deciso l'ingresso anche di giornalisti neri, ancora esclusi, nella HFPA, l'associazione dei giornalisti stranieri che decide ...

