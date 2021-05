Eriksen: “Conte vuol dire vittoria. Si può aprire un ciclo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen ha parlato della vittoria dello scudetto dell’Inter e di Antonio Conte: “Questo scudetto era difficile da raggiungere e invece ce l’abbiamo fatta a 4 giornate dalla fine: questo è un buon punto di partenza… Ora possiamo continuare e costruire un ciclo. Vincere nove scudetti di fila sarà difficile, ma proveremo a costruire qualcosa di bello, vediamo cosa accadrà”. Su Conte: “Il mister è importantissimo per tutti, anche per il modo in cui giochiamo. Seguiamo alla lettera le sue indicazioni e in campo si vede. Siamo tutti felici di aver vinto con lui. Ma la sua permanenza non è una mia decisione: dipende da lui e dal club. Dove va, Conte vince e questo è impressionante. Immaginavo il suo spirito vincente quando ho firmato, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Christianha parlato delladello scudetto dell’Inter e di Antonio: “Questo scudetto era difficile da raggiungere e invece ce l’abbiamo fatta a 4 giornate dalla fine: questo è un buon punto di partenza… Ora possiamo continuare e costruire un. Vincere nove scudetti di fila sarà difficile, ma proveremo a costruire qualcosa di bello, vediamo cosa accadrà”. Su: “Il mister è importantissimo per tutti, anche per il modo in cui giochiamo. Seguiamo alla lettera le sue indicazioni e in campo si vede. Siamo tutti felici di aver vinto con lui. Ma la sua permanenza non è una mia decisione: dipende da lui e dal club. Dove va,vince e questo è impressionante. Immaginavo il suo spirito vincente quando ho firmato, ...

