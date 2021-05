Entella-Chievo 1-3 | i clivensi mantengono la posizione in classifica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vittoria soffertissima ma pesantissima per ilVerona, che arriva all’ultima giornata di Serie B in zona play off, con il proprio destino nelle proprie mani. Idi Aglietti però non hanno di certo avuto vita facile contro un’ottimo, che ha messo in estrema difficoltà gli avversari. Il risultato finale della gara,1-3, premia comunque la voglia di promozione degli ospiti, che hanno avuto la meglio sugli avversari, ultimi ma usciti dal campo a testa alta. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Partita fondamentale per ilVerona ospite, che però parte malissimo, con un inizio da incubo. Infatti dopo soli 23 secondi di gioco l’si porta a sorpresa in vantaggio. Morosini inventa in area per Mancosu che ...