Elettra Lamborghini opta per un look made in Italy | brand e costo

Leggi su novella2000

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il vestito diLa quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi è in pieno svolgimento. Ilary Blasi nel suo studio, come al solito, ha accolto oltre ad un ristretto pubblico, anche i tre opinionisti, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Come ormai ogni appuntamento, oltre a dedicarci alle dinamiche del programma, alle liti L'articolo proviene da Novella 2000.