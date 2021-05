Davigo, così la vecchia volpe di Mani Pulite si difende dalle accuse: mai avuto i verbali e comunque… (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non erano verbali, erano copie Word di atti di supporto alla memoria. Io gli atti originali non li ho mai visti“: si difende così, intervistato dalla trasmissione Piazza Pulita, l’ex-pm ed ex-componente del Csm, Piercamillo Davigo, parlando dei verbali dell’ex-consulente legale dell’Eni, l’avvocato Pietro Amara, che gli sarebbero stati consegnati, dal sostituto procuratore di Milano, Paolo Storari, ora indagato, non a Roma come si pensava. Ma a Milano. E questo rimette in discussione anche la competenza territoriale che si dovrebbe, a questo punto, spostare su Brescia. Davigo ieri è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura di Roma, uno dei quattro uffici giudiziari, assieme a Milano, Perugia e Brescia, che stanno indagando sulla vicenda. E, in serata, l’ex-pm di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non erano, erano copie Word di atti di supporto alla memoria. Io gli atti originali non li ho mai visti“: si, intervistato dalla trasmissione Piazza Pulita, l’ex-pm ed ex-componente del Csm, Piercamillo, parlando deidell’ex-consulente legale dell’Eni, l’avvocato Pietro Amara, che gli sarebbero stati consegnati, dal sostituto procuratore di Milano, Paolo Storari, ora indagato, non a Roma come si pensava. Ma a Milano. E questo rimette in discussione anche la competenza territoriale che si dovrebbe, a questo punto, spostare su Brescia.ieri è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura di Roma, uno dei quattro uffici giudiziari, assieme a Milano, Perugia e Brescia, che stanno indagando sulla vicenda. E, in serata, l’ex-pm di ...

