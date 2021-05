Covid | Campania in zona gialla anche per la prossima settimana

(Di venerdì 7 maggio 2021)in: la conferma dai numeri dei contagi con l’indice di positività che registra un leggero calo Getty ImagesLa regioneresta insalvo clamorosi e improbabili ribaltoni. Confermate quindi le misure minimeda lunedì 10 maggio. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità l’indice di contagio è calato ed ora è a 0,95, dunque uno scenario di trasmissione di 1 a 1. È quindi consentitoper laspostarsi senza autocertificazioni, andare al bar o ristoranti che hanno posti all’aperto così come in negozi di abbigliamento, rimasti chiusi inarancione. Resta comunque alta l’attenzione perché il virus continua a ...

E' in corso l'identificazione di circa 50 persone provenienti dallafermate dalla polizia in un'area di servizio del Grande raccordo anulare di Roma. E' ...a Roma contro le norme anti -...Proseguono le vaccinazioni e spuntano le prime areefree in. Spazio poi alla cronaca con la scomparsa di Denise Pipitone, la figlia di Piera Maggio. A distanza di diciassette anni ...La Lombardia resta la regione che ha inoculato più vaccini in valore assoluto (3.815.717) Si tratta dell’8% delle 26.916.650 ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 6.877.239 ...“A Napoli, nell’ambito del territorio della municipalità 5, che comprende i quartieri collinari del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa centoventimila napoletani, si rende necessario realizza ...