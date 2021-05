Advertising

repubblica : Covid, Di Maio: 'Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco alle 22' - fanpage : Possibile stop al coprifuoco dal 16 maggio. L'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio - mattinodinapoli : Coprifuoco, Di Maio: «Dal 16 maggio si può superare. Ma non è liberi tutti». Ipotesi niente quarantena tra Paesi G7 - NicolettaLucher : Di Maio: 'Dal 16 maggio togliere il #coprifuoco'. Mamma gli darà il permesso di rientrare dopo mezzanotte. #DiMaio #Coprifuocoalle22 - EdTroiano : La notizia Su @GustoH24 e @Italpress @luigidimaio 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco alle ore 22… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Maio

IL GIORNO

Disul: '16 maggio data auspicabile per eliminarlo' Queste le sue parole: 'Tutti vogliamo uscire da questo incubo. Il tema è lavorarci per non rientrarci, quindi superare il ...Ancora una volta l'argomento principale è stato il, soprattutto in seguito alle ultime dichiarazioni fatte da Luigi Di, che ha parlato del 16 maggio come ipotesi di data concreta per ...Covid. Superare il coprifuoco il 16 maggio secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è possibile. «Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il coprifuoco – ...NESSUNA REGIONE IN ROSSO, COPRIFUOCO RIVISTO A BREVE Da lunedì potrebbero non esserci più regioni rosse in Italia. Cambieranno colore Puglia, Basilicata e Calabria che diventeranno gialle e la Valle d ...