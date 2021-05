Apple ora presenta un'istanza contro la testimone di Microsoft Lori Wright perché 'non credibile' (Di venerdì 7 maggio 2021) L'avvocato di Apple ha presentato una mozione per far ritirare la testimonianza di Lori Wright di Microsoft nel processo contro Epic Games. La mozione dice che Wright ha confermato al processo e nella sua deposizione che aveva file rilevanti per le questioni di cui ha parlato, come ad esempio chi considera Microsoft come concorrente Xbox, dichiarazioni di profitti e perdite per Xbox e altro. Apple afferma che Microsoft ha "intenzionalmente" trattenuto questi documenti "prima e dopo la sua deposizione". Inoltre, l'avvocato di Apple ha confermato che Microsoft ha "un grande incentivo finanziario per supportare Epic", (Wright ha detto al tribunale che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) L'avvocato dihato una mozione per far ritirare la testimonianza didinel processoEpic Games. La mozione dice cheha confermato al processo e nella sua deposizione che aveva file rilevanti per le questioni di cui ha parlato, come ad esempio chi consideracome concorrente Xbox, dichiarazioni di profitti e perdite per Xbox e altro.afferma cheha "intenzionalmente" trattenuto questi documenti "prima e dopo la sua deposizione". Inoltre, l'avvocato diha confermato cheha "un grande incentivo finanziario per supportare Epic", (ha detto al tribunale che ...

