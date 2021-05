Amici 2021, Giulia e Sangiovanni litigano e lui crolla: interviene Maria (Di venerdì 7 maggio 2021) Amici La De Filippi ha deciso di intervenire nella discussione della coppia per spiegare alla ballerina il comportamento del suo fidanzato, e le sue lacrime Pubblicato su 6 Maggio 2021 Oggi è andato in onda un daytime di Amici 2021 molto intenso, ma non tanto per il litigio tra Sangiovanni e Giulia quanto per la lezione di Maria De Filippi. Come spesso accade, in tutti i suoi programmi, la conduttrice è riuscita anche oggi a tirare fuori dei lati di una persona che non tutti riescono a cogliere. Lo ha fatto per spiegare a Giulia Stabile in cosa stava sbagliando con Sangiovanni. Ma nel suo discorso, materno e profondo, ci sono parole di cui ogni persona può appropriarsi. Di sicuro ci sono tanti adolescenti, tanti ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)La De Filippi ha deciso di intervenire nella discussione della coppia per spiegare alla ballerina il comportamento del suo fidanzato, e le sue lacrime Pubblicato su 6 MaggioOggi è andato in onda un daytime dimolto intenso, ma non tanto per il litigio traquanto per la lezione diDe Filippi. Come spesso accade, in tutti i suoi programmi, la conduttrice è riuscita anche oggi a tirare fuori dei lati di una persona che non tutti riescono a cogliere. Lo ha fatto per spiegare aStabile in cosa stava sbagliando con. Ma nel suo discorso, materno e profondo, ci sono parole di cui ogni persona può appropriarsi. Di sicuro ci sono tanti adolescenti, tanti ...

