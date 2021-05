Von der Leyen ammette i ritardi su pandemia | ' L' Italia aveva ragione' Ue ' pronta a sostenere no a brevetti vaccinali'

Advertising

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - TNannicini : Che bello sentire la presidente von der Leyen che nella mia alma mater parla di Don Milani, di un’Europa che si pre… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - CatelliRossella : Von der Leyen, Italia aveva ragione su intervento Ue su Covid - Europa - - jmarzola1 : RT @agenzia_nova: #Ue Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea alla Conferenza sullo stato dell'Unione -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

L'Italia aveva ragione ": così, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2021, la presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen , ha riconosciuto al Paese di aver avuto la giusta intuizione, all'alba della grande crisi pandemica, sulla richiesta di un coordinamento dell'Europa per la gestione dell' emergenza ..."L'Unione Europea è pronta a sostenere la sospensione dei brevetti vaccinali". Così UrsulaLeyen, presidente della Commissione Europea, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2021, che fanno eco all'annuncio del presidente americano Biden. La presidente della Commissione dell'...L'Italia aveva ragione, l'Europa doveva intervenire. E questo è quello che abbiamo fatto". Lo afferma la presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen, intervenendo a State of the Union, ...Intanto Ursula Von der Leyen sulla proroga dei brevetti Covid: "L'Ue è pronta a discutere qualsiasi proposta che affronti la crisi del Covid in modo efficace e pragmatico".