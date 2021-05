Visionarea Art Space, in esposizione il nuovo progetto di Massimo Vitali (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, a inaugurare la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Una ripartenza d’eccellenza con un’esclusiva mostra personale del fotografo d’arte di fama internazionale: sette fotografie di grande formato, stampate in occasione della riapertura dello spazio, facenti parte del progetto Leporello 2020. No Country for old men, realizzato in collaborazione con la Galleria Mazzoleni di Londra che ha prodotto le opere assieme a ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 maggio 2021) Sarà uno dei massimi fotografi italiani,con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, a inaugurare la nuova stagione diArtche, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele. Una ripartenza d’eccellenza con un’esclusiva mostra personale del fotografo d’arte di fama internazionale: sette fotografie di grande formato, stampate in occasione della riapertura dello spazio, facenti parte delLeporello 2020. No Country for old men, realizzato in collaborazione con la Galleria Mazzoleni di Londra che ha prodotto le opere assieme a ...

Advertising

wordsandmore1 : ? In esclusiva per Visionarea Art Space – Auditorium Conciliazione: Massimo Vitali – Leporello 2020. No Country for… - lastagriturismo : Visionarea Art Space presenta: MASSIMO VITALI in Leporello 2020. No Country for old men - fainformazione : Visionarea Art Space presenta: MASSIMO VITALI in Leporello 2020. No Country for old men Sarà uno dei massimi fotog… - fainfocultura : Visionarea Art Space presenta: MASSIMO VITALI in Leporello 2020. No Country for old men Sarà uno dei massimi fotog… - AGR_web : A Visionarea Art Space, Massimo Vitali inaugura la stagione con16 fotografie dell'Italia che rinasce Sarà uno dei m… -

Ultime Notizie dalla rete : Visionarea Art Visionarea Art Space presenta: MASSIMO VITALI in Leporello 2020. No Country for old men Sarà uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani , a inaugurare la nuova stagione di Visionarea Art Space , progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte , ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, ...

Leporello 2020. No Country for old men: all'Auditorium Conciliazione la mostra di Vitali No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, inaugura la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione ...

Visionarea Art Space, in esposizione il nuovo progetto di Massimo Vitali Funweek Massimo Vitali. Leporello 2020. No Country for old men Sarà uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, a inaugurare la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, pe ...

Massimo Vitali, la sua fotografia per raccontare il parziale ritorno alla normalità Un ritorno alla normalità, Massimo Vitali nella sua mostra per la 5a edizione di Visionarea racconta l'estate 2020.

Sarà uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani , a inaugurare la nuova stagione diSpace , progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte , ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, ...No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, inaugura la nuova stagione diSpace, progetto che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione ...Sarà uno dei massimi fotografi italiani, Massimo Vitali con Leporello 2020. No Country for old men a cura di Gianluca Marziani, a inaugurare la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto che, pe ...Un ritorno alla normalità, Massimo Vitali nella sua mostra per la 5a edizione di Visionarea racconta l'estate 2020.